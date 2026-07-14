Кличко объявил об изменениях в бюджете для реализации плана обеспечения устойчивости Киева

Во вторник, 1 июля, Киевсовет должен принять решения, необходимые для оперативной реализации мер плана устойчивости, которые внедряет столица. В частности, речь идет о внесении изменений в бюджет Киева.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram. Изменения заключаются в том, что 1,25 млрд грн, которые город в мае 2026 года планировал перечислить из местного бюджета в государственный, будут возвращены в бюджет Киева.

"Будем направлять средства на работы, проводимые "Киевтеплоэнерго", на строительство резервной системы теплоснабжения и другие крайне важные меры для обеспечения устойчивости Киева", — отметил Кличко.

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Мэр отметил, что эти средства выделялись в рамках договоренностей с государством о распределении зон ответственности при реализации плана обеспечения устойчивости столицы, однако Госагентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины "из-за своих бюрократических препятствий не может освоить эти средства".

"А это значит, что создание резервной системы теплоснабжения столицы придется осуществлять собственными силами. К сожалению, мы потеряли время", — сообщил Кличко.

Он добавил, что Киевсовет также рассмотрит другие вопросы, касающиеся плана устойчивости.