Кличко обратился в НАБУ по поводу нарушений во время ремонта больницы для ветеранов войны в Киеве

Киевский городской голова Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины и передал результаты внутреннего аудита по ремонту Киевского городского клинического госпиталя ветеранов войны – для рассмотрения и "принятия соответствующих мер". Аудиторы выявили нарушения, допущенные участниками строительства.

Об этом сообщает Официальный портал Киева.

"По поручению мэра Киева Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА провел аудит деятельности Коммунального некоммерческого предприятия "Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны" исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) как заказчика работ по капитальному ремонту здания главного корпуса, расположенного в Оболонском районе Киева. Проверяли на соблюдение актов законодательства, планов, процедур, контрактов при выполнении капитального ремонта в период 2023 года", – говорится в сообщении.

Указывается, что аудиторы выявили нарушения, допущенные участниками строительства, о чем проинформировали руководство города и профильные структурные подразделения. ранее оборудование").

Кроме того, "нарушения, повлекшие риск потерь на сумму 102 185,066 тыс. грн, заказчик устранил, досрочно расторгнув договор подряда на капитальный ремонт фасадов, кровли и замены окон главного корпуса".