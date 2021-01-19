Кличко нырнул в прорубь и поздравил украинцев с Крещением. Видео
Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с большим христианским праздником Крещением Господним и нырнул в прорубь.
На своей странице в Facebook глава города обнародовал соответствующее видео ныряния. Это произошло в заливе возле парка Дружбы народов в столице (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
Мэр города предупредил, что нырять в прорубь без подготовки – опасно, ведь температура воздуха в Киеве -19 градусов.
"Температура воздуха – минус 19, воды – плюс три. Без подготовки лучше не нырять. С праздником Крещения вас! Берегите себя, пожалуйста!" – сказал Кличко, вынырнув из проруби.
Напомним: в Украине 19 января христиане отмечают третий большой праздник рождественского цикла – Крещение Господне (Крещение). В этом году оно пройдет при сильных морозах, а массовых купаний, как это было в прошлый раз, не предусматривает локдаун. OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ПЦУ развеяли мифы о ныряния в прорубь во время Крещения.
Были названы главные правила того, как правильно купаться на Крещение.
Также рассказывалось, как надо загадывать желание на Крещение, чтобы ваши мечты обязательно сбылись.