Кличко нырнул в прорубь и поздравил украинцев с Крещением. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с большим христианским праздником Крещением Господним и нырнул в прорубь.

На своей странице в Facebook глава города обнародовал соответствующее видео ныряния. Это произошло в заливе возле парка Дружбы народов в столице (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Мэр города предупредил, что нырять в прорубь без подготовки – опасно, ведь температура воздуха в Киеве -19 градусов.

"Температура воздуха – минус 19, воды – плюс три. Без подготовки лучше не нырять. С праздником Крещения вас! Берегите себя, пожалуйста!" – сказал Кличко, вынырнув из проруби.

Напомним: в Украине 19 января христиане отмечают третий большой праздник рождественского цикла – Крещение Господне (Крещение). В этом году оно пройдет при сильных морозах, а массовых купаний, как это было в прошлый раз, не предусматривает локдаун. OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию.

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