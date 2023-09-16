Кличко: немецкая компания Quantum Systems передаст Киеву 100 тактических дронов нового поколения, которые столица направит украинским защитникам

Немецкая компания Quantum Systems передаст Киеву 100 тактических дронов нового поколения, которые столица направит на фронт украинским защитникам. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы Виталия Кличко.

"Немецкая компания Quantum Systems передаст Киеву 100 тактических дронов нового поколения, которые уже тестировали в Украине. А столица направит технику нашим защитникам на фронт. Об этом мы договорились с инвестором и руководством компании сегодня на проходящем в Германии ежегодном саммите Института Стерна Стюарта" , – подчеркнул Кличко.

Видео дня

Мэр столицы отметил, что Киев продолжает помогать украинским воинам. И выделяя средства из бюджета города (в прошлом году почти 1 миллиард гривен, в этом – 5 миллиардов), и привлекая помощь от партнеров.

"Мы передаем бойцам на фронт автомобили, скорые, снаряжение, дроны, аптечки. И я продолжаю договариваться с партнерами и друзьями Украины и Киева, чтобы привлекать больше такой помощи", – отметил Виталий Кличко.

Институт Стерна Стюарта является партнером Мюнхенской конференции безопасности и одним из самых влиятельных аналитических центров и имеет большое влияние на формирование политической мысли в Германии.

Кличко принимает участие в саммите Института в числе основных докладчиков. Состоится дискуссия с бывшим советником по Национальной безопасности и послом США в ООН Джоном Болтоном. Также Кличко выступит с речью на тему "План Маршалла ІІ – Как быстро начать восстановление Украины".