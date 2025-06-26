Кличко наградил знаками отличия бойцов батальона 'Свобода'. Фото

Мэр столицы Виталий Кличко посетил традиционное мероприятие бойцов батальона "Свобода", воюющих в составе 4-й бригады Нацгвардии "Рубеж".

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Об этом он сообщил в своем Telegram.

Глава Киева поблагодарил бойцов за мужество и вручил защитникам награды от столицы – медали "Честь. Слава. Держава".

Также Кличко вместе с военными зажгли ватру и почтили молитвой память погибших Героев.

"С начала этого года из городского бюджета 4-й бригаде НГУ столица выделила уже почти 230 млн грн. Это средства на оснащение и насущные потребности, которые город перечисляет военным подразделениям по их запросу", – отметил Кличко.

С начала 2025 года от громады Киева бойцам 4-й бригады на самых горячих направлениях фронта передали более 4000 БпЛА разных типов, почти 100 систем РЭБ, 5 вездеходов, 1 бронированный внедорожник.