Кличко наградил выдающихся киевлян накануне Дня города. Фото

Мэр столицы Виталий Кличко накануне Дня Киева вручил государственные награды и звание "Почетный гражданин города" выдающимся киевлянам, а также благодарности городского головы лучшим педагогам столицы. Все они своим трудом, талантом и преданностью делу внесли весомый вклад в развитие столицы и Украины.

О событии сообщил Кличко в своем Telegram.

"Киев – сердце Украины, город многовековой истории, силы и единства. Во время полномасштабной войны столица стала символом мужества, стойкости и непокорности украинского народа. Киев выстоял и дальше преодолевает вызовы. Мы склоняем головы перед подвигом наших защитников и защитниц. Спасибо всем, кто защищает Украину, кто помогает городу, поддерживает людей. Помним каждого, кто отдал свою жизнь за свободу, независимость и будущее нашего государства", – написал мэр.

Кличко отметил, что вручение звания "Почетный гражданин города Киева" и государственных наград Украины является проявлением благодарности и уважения к тем, кто своей деятельностью развивает город и укрепляет государство.

"Отдельные слова благодарности и уважения – педагогам столицы, которые в самое сложное время продолжают учить, воспитывать и вдохновлять молодое поколение. Поздравляем победителей первого (городского) тура Всеукраинского конкурса "Учитель года – 2026". Их профессионализм, творчество и ежедневная работа является важным вкладом в развитие образования Киева и в будущее страны", – сообщил глава столицы.