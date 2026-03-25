Кличко наградил воинов Нацгвардии медалями от столицы. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил воинов, офицеров, курсантов и преподавателей Национальной гвардии Украины с 12-й годовщиной создания НГУ, которая отмечается 26 марта. Глава столицы вручил гвардейцам отличия – медали "Честь. Слава. Государство".

О событии он сообщил в своем Telegram.

"Национальная гвардия сегодня – это составляющая Сил безопасности и обороны Украины. Военные НГУ ежедневно выполняют боевые задачи и защищают стратегические объекты. Благодаря их решениям, опыту и изобретательности меняется логика современной войны", – отметил Кличко.

Он добавил, что подразделения Нацгвардии активно внедряют беспилотные системы, создают новые подходы к ведению боя, которые уже сегодня дают результат, благодаря практическому опыту, полученному в бою.

"Отдельная благодарность тем, кто сегодня передает опыт следующему поколению защитников. Кто после фронта приходит в учебные заведения и учит курсантов и дает им понимание реальной войны, учит ответственности, скорости принятия решений, взаимодействия в команде. Это очень важно", – отметил Кличко.

Мэр поблагодарил Нацгвардейцев за профессионализм, отвагу и героическую оборону страны. Он напомнил, что за годы войны более 15 000 гвардейцев отмечены государственными наградами. 100 военнослужащих отмечены высшим званием – Герой Украины.

"Помним и уважаем всех Героев, которые отдали свои жизни в боях за государство. Помогаем воинам, которые сегодня бьются на передовой и ветеранам, которые нуждаются в нашем внимании и поддержке", – отметил Кличко.