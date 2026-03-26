Кличко наградил медалями и знаками отличия столичных воинов 1-го корпуса "Азов" Нацгвардии

Мария Шевчук
В четверг, 26 марта, мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания Киевсовета вручил награды от столицы 11 военнослужащим 1-го корпуса "Азов" Национальной гвардии Украины – знаки "Знак почета" и медали "Честь. Слава. Государство". 

Об этом глава столицы сообщил в своем Telegram.

"Военные ежедневно выполняют боевые задачи, рискуя жизнью ради того, чтобы Украина была свободной и демократической. Продолжают сражаться за наше европейское будущее", – отметил Кличко.

Мэр столицы поблагодарил защитников и защитниц за доблесть и героизм, а также почтил память павших Героев.

