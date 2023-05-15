Кличко: Киеву нужно больше подземных паркингов, и столичные власти планируют их строить

Столичные власти планируют в ближайшее время продолжить строительство паркингов в Киеве. Большинство из них должно быть подземным и стать объектом двойного назначения.

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Подземная часть таких паркингов будет служить укрытием во время воздушных тревог. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Киев".

"В частности, в ближайшее время трехуровневый паркинг на 720 автомобилей планируем построить на улице Приречной, возле будущей большой рекреационной зоны, которая соединит между собой парк "Наталка", набережную и остров Оболонский, куда будет вести новый мост. Паркинг будет подземно-наземным - таким , как в столичном зоопарке. Это объект двойного назначения. Его подземная часть будет служить укрытием во время воздушной тревоги. Общая площадь паркинга чуть более 10 тысяч кв. м, площадь помещений двойного использования более 2 тысяч кв. м", – отметил мэр Киева.

Кличко добавил, что подобные паркинги столичные власти планируют строить во всех районах города, поскольку у них есть острая потребность.