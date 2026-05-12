Кличко и Росси обсудили в Киеве сотрудничество АГУ и CEMR

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с генеральным секретарем Совета европейских муниципалитетов и регионов Фабрицио Росси.

О событии он рассказал в своем Telegram.

"Говорили о сотрудничестве между Ассоциацией городов Украины (АГУ) и Советом европейских муниципалитетов и регионов (CEMR), который в этом году отмечает 75 лет со дня основания", – отметил Кличко.

Он добавил, что с 2002 года АГУ является активным членом CEMR. Сегодня в Ассоциации 1084 муниципалитета, в которых живут 90% граждан Украины.

"Поблагодарил Совет европейских муниципалитетов и регионов за помощь во время войны. В частности, благодаря благотворительному взносу CEMR организовали лагеря в странах ЕС для детей из регионов Украины, пострадавших от российской агрессии", – рассказал мэр.

Кличко отметил, что CEMR предоставила Южноукраинскому городскому совету гуманитарную помощь на сумму 40 000 евро. Также глава поблагодарил за освещение на международном уровне вопрос пленных мэров наших общин.

"На прошлой неделе мэру Херсона Игорю Колыхаеву исполнилось 55 лет. Уже пятый год из них он в российском плену. Наше сотрудничество и помощь CEMR делает более эффективным межмуниципальное партнерство между Украиной и европейскими странами", – отметил Кличко.

Мэр Киева отметил, что важным фактором является привлечение международной помощи Украине, преодоление последствий полномасштабной войны, обмен опытом между украинскими и европейскими муниципалитетами.