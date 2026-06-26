Кличко и мэр Гданьска Дулькевич обсудили восстановление Украины на конференции URC-2026

Мэр Киева Виталий Кличко на конференции URC-2026 вместе с мэром Гданьска Александрой Дулькевич, украинскими и польскими чиновниками, представителями крупного бизнеса принял участие в дискуссии "Восстановление несмотря на войну – будущее, которое мы создаем уже сегодня".

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О событии глава столицы сообщил в своём Telegram.

"Говорили о том, какой должна стать Украина после большой войны. Подчеркнул, что главное – не только восстановить и построить новые здания вместо разрушенных российским агрессором. Украина должна преобразоваться институционально, провести реальные реформы – экономические, антикоррупционные, правовые. Продолжить реформу децентрализации, чтобы сохранить и укрепить местное самоуправление", – отметил Кличко.

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По его словам, эти ключевые вопросы поднимают и наши европейские партнеры. Он отметил, что Украина должна иметь четкий план реформ и решимость их воплощать – это позволит рассчитывать и на крупные инвестиции, и на масштабные проекты с партнерами.

"В Ассоциации городов Украины мы продолжаем развивать межмуниципальное партнерство с общинами европейских стран, внедрять инструменты управления государственными инвестициями. Делимся с европейскими коллегами опытом, который получили украинские общины во время полномасштабной войны. А также, что важно, развиваем партнерство с бизнесом для обновления инфраструктуры, в частности, социальной", – отметил Кличко.