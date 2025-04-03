Кличко анонсировал увеличение муниципальных надбавок для медиков в Киеве: кто будет получать

Киевсовет должен рассмотреть вопрос увеличения выплат муниципальных надбавок младшему медицинскому персоналу. С 2000 грн до 3000. Такие надбавки будет получать и соответствующая категория персонала Центров первичной медико-санитарной помощи.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем

"Также планируем дополнительные выплаты от города врачам-протезистам – до 50 000 грн ежемесячно. Но ассистентам протезистов – до 20 000 грн. Таких специалистов у нас немного и их работа очень важна. Отмечу, только в 2024 году в коммунальных медучреждениях получили лечение почти 700 человек с ампутациями. Большинство из них – военные", – написал Кличко.

Мэт столицы сообщил, что в этом году планируется открыть в Киеве 2 протезных лаборатории, в которых и будут работать эти специалисты.