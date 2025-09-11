Киевсовет увеличил поддержку Сил безопасности и обороны столицы на 4 млрд грн

Киевсовет поддержал изменения в городскую целевую программу "Защитник Киева" для поддержки Сил безопасности и обороны столицы на 4 млрд грн.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Олег Куявский.

"Киев и в дальнейшем будет делать все возможное для помощи нашим Защитникам и Защитницам. После внесения изменений в бюджет будет возможность закупать беспилотники, автомобили, средства РЭБ, наземные роботизированные комплексы, современные технологии, которые ежедневно спасают жизни военных и мирных жителей столицы. Мы прислушиваемся к потребностям частей и действуем так, чтобы у наших воинов было все необходимое для выполнения задач", – отметил Куявский.

По его словам, такое решение принято на многочисленные обращения воинских частей Вооруженных сил Украины и других военных формирований с просьбой оказать поддержку для выполнения боевых задач.

Также для повышения эффективности системы обороны столицы и поддержки военных Киевсовет продлил программу "Защитник Киева" на 2026 год. Программу реализует Департамент муниципальной безопасности КГГА.