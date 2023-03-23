Киевсовет утвердил городскую программу 'Поддержка киевлян – защитников и защитниц Украины', – Кличко

Киевсовет на заседании в четверг, 23 марта, утвердил городскую целевую программу "Поддержка киевлян – защитников и защитниц Украины" на 2023-2025 годы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко после заседания.

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"Киевсовет утвердил городскую целевую программу, которая обеспечит поддержку и комплексную помощь киевлянам и киевлянкам, которые сегодня защищают Украину от российского агрессора, а также членам их семей и семей погибших. Я благодарю депутатов за поддержку такого решения, ведь наша обязанность – поддерживать наших "Программа позволит построить эффективную систему, которая будет оперативно реагировать на потребности наших защитников и защитниц. И будет оказывать им всемерную помощь в реабилитации и возвращении к гражданской жизни. Речь идет о социальных льготах, медицинских услугах (в том числе - психологическая помощь)" ) и комплексную реинтеграцию и адаптацию. В частности, возможности по повышению профессиональной квалификации или переквалификации, получение нового профессионально-технического или высшего образования, помощи в открытии собственного бизнеса. , – подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что программа предполагает повышение эффективности системы социальной помощи. В частности, предоставление различных видов материальной помощи, предусмотренной программой "Забота. Навстречу киевлянам", а также предоставление отдельных видов льгот и поддержки.

Чтобы обеспечить всестороннюю помощь киевлянам-защитникам и защитницам город переоснастит ряд учреждений, в частности Киевский городской центр комплексной поддержки участников боевых действий Киев милитари хаб. И закупит оборудование для спортивной, трудовой, психологической, социальной реабилитации. в области оказания психосоциальной поддержки.

Одной из мер Программы является усиление сотрудничества с институтами гражданского общества, а именно содействие в реализации социальных проектов, разработанных общественными объединениями киевлян – защитников и защитниц Украины, членов семей погибших, лиц с инвалидностью в результате войны.

Бюджет программы на 2023-2025 годы составляет 2 млрд. 329 млн. грн. В 2023 году на мероприятия программы предусмотрено 123 млн. 704 тыс. грн.

Напомним, осенью Киевсовет одобрил Концепцию реинтеграции и поддержки киевлян-ветеранов российско-украинской войны, которая и послужила основой для формирования Программы. Тогда же Киевсовет проголосовал за создание "Киев милитари хаб" – учреждения, которое будет формировать основные направления ветеранских политик.