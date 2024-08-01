Киевсовет требует у правительства срочно отреставрировать мост Патона черед Днепр

Городские власти обратились к правительству с требованием безотлагательно реставрировать мост Патона через Днепр во избежание аварийных ситуаций. Соответствующее письмо Кабмину подписал 1 августа мэр Киева Виталий Кличко.

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Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

В сообщении напоминают, что по настоянию Правительства, Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры город передал мост Патона для ремонта в проект "Большая стройка".

Заказчиком этих работ определена Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области. И в январе 2023 года "Киевавтодор" передал функции заказчика Службе.

Отмечается, что столичная администрация неоднократно обращалась в профильное Министерство с просьбой безотлагательно принять меры по реставрации этого моста. Однако в течение 2 лет никаких работ по улучшению состояния сооружения не проведено.

Вместе с тем, специалисты городского КП "Киевавтодоргород" проводят круглосуточный мониторинг технического состояния сооружения и выполняют комплекс работ по его эксплуатационному содержанию.