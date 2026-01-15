Киевсовет планирует увеличить финансирование программы 'Защитник Киева' на 3 млрд грн: Кличко анонсировал решение

Киевсовет в четверг, 15 января, намерен принять проект изменений в городскую целевую программу "Защитник Киева", которым будет увеличено финансирование сил обороны и безопасности в 2026 году на 3 млрд грн.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что изменения предусматривают выделение субвенции на материально-техническую поддержку воинских частей. В частности, для приобретения ими БПЛА, систем РЭБ, техники, другого необходимого оборудования.

"Я собрал внеочередное заседание Киевсовета, чтобы рассмотреть информацию о том, как функционирует город в условиях чрезвычайной ситуации. Какие меры внедряет столичная власть для преодоления ситуации, какие меры необходимы для усиления обороны города", – рассказал глава столицы.

Кличко отметил, что заседание состоится в закрытом режиме, поскольку данные, которые будут озвучены – преимущественно содержат информацию с ограниченным доступом.

"Выступят с информацией исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев и представитель командования Сил противовоздушной обороны столицы", – сообщил мэр Киева.