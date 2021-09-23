Киевсовет обратится к НАБУ, СБУ и ГБР из-за противоправных попыток изменить границы столицы

Депутаты Киевсовета поддержали обращение к Киевскому облсовет, Офису генерального прокурора, НАБУ, Главному управлению СБУ в Киеве и территориальному управлению ГБР относительно ситуации вокруг противоправного изъятия земель территориальной общины Киева и попытки в внеправовой способ изменить границы города Киева.

"За" соответствующее обращение проголосовали 88 депутатов. Так, по словам мэра Киева Виталия Кличко, захват земель происходит в значительных масштабах и при "молчаливом содействии" чиновников Госгеокадастра, передает пресс-служба Кличко.

Там сообщили, что с 1989 года и до сих установленные пределы города Киева не менялись. В частности, осенью 2019 года была найдена граница Киева. Все оригиналы документов в наличии у города.

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Однако Госгеокадстр в течение двух лет не вносит действующую городскую черту Киева в Государственный земельный кадастр, несмотря на многочисленные обращения Киевсовета. Поэтому город вынужден был обратиться за судебной защитой своих интересов. По поручению мэра Киева подан иск к Госгеокадастру и его территориальному органу о признании противоправной бездеятельность этого органа.

"Производство по делу открыто. Такая бездеятельность должностных лиц приводит к тому, что некоторые "соседи" столицы, – в частности, Коцюбинское и Козин, пользуясь бездействием Госгеокадастру торопятся включить соседние с ними земли города Киева к своим территориям и распорядиться земельными участками столицы по своему усмотрению", – подчеркнул Кличко.

Так, решением Киевского облсовета от 9 сентября этого года утверждена схема планирования территории Киевской области, с расширением территорий области. В частности, границ поселка Коцюбинское за счет Национального природного парка "Голосеевский", что противоречит утвержденным границам города Киева.

Департамент земельных ресурсов уже направил соответствующие сообщения о преступлении в ГБР, НАБУ, СБУ. А мэр Киева Виталий Кличко лично обратился к должностным лицам Киевской области, Госгеокадастру и правоохранительным органам с требованием не допустить нарушения прав территориальной общины города Киева.