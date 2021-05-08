Киевсовет дал разрешение на снос исторического здания в столице, – активист

Киевсовет согласовал снос "устаревшего здания коммунальной собственности" по улице Суздальской, 10 в Соломенском районе. Сделано это было под благовидным предлогом строительства новой школы. Об этом, ссылаясь на известного исследователя истории архитектуры Киева Семена Широчина, сообщают "Нерухомі".

По словам Широчина, сейчас на Суздальской,10 расположено бывшее здание школы, рассчитанное на 800 учеников. Вместо него, уверяет исследователь, собираются построить новую частную школу на 640 мест.

Широчин отметил, что здание, которое депутаты Киевсовета разрешили снести, имеет историческую ценность.

"Здание это не используется по назначению, но пригодно к ремонту. Более того – здание является историческим. Это первое 4-этажное здание Новокараваевых дач, построенное ещё в 1955. Проект архитекторов Асса и Гринцберга. Сохранило оригинальные декоративные элементы и даже шрифты надписей. В США, например, школы середины ХХ века сохраняются, у нас же новость о сносе подаётся как нечто хорошее. Давно говорю, что всё, что старше хрущёвок, должно быть под защитой закона автоматически", - написал исследователь.

Эксперты "Нерухомі" напомнили, согласно решению Киевсовета, снос объекта коммунальной собственности возможно только после определения победителя инвестиционного конкурса, заключение с ним инвестиционного договора и возмещения инвестором стоимости этих зданий и сооружений. Еще в 2016 году КГГА издала распоряжение о проведении конкурса по привлечению инвестора к строительству школы.

По данным портала, заказчиком реализации проекта является коммунальное предприятие "Киевское инвестиционное агентство". На сайте КП речь идет о строительстве частной общеобразовательной школы. В описании указано, что имеющиеся нежилые здания на данном участке подлежат демонтажу.

Кроме того, в рамках реализации предусматривается списание коммунального имущества и возмещения его стоимости в бюджет Киева. В частности, стоимость компенсации за объекты коммунальной собственности (3480 квадратных метров) - 5,7 миллиона гривен. Общая площадь территории составляет 8760 квадратных метров. Объем инвестиции указан в размере 187,5 миллиона гривен.

Ранее сообщалось, что в апреле разгорелась целая серия скандалов, связанных со сносом старинных зданий дореволюционной постройки. Был разрушен дом Уткина, строительные работы проходили по улице Ильенко, 30 где расположен особняк Баккалинского, пострадал и ряд других зданий.

О том, что планируют разрушить дом Уткина – общественность сообщила еще в марте, когда только приступили к демонтажу здания. Краевед Антон Короб рассказал, что хоть фасад и потерял несколько элементов декора, в целом дом был абсолютно без признаков аварийности.