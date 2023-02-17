Киевский горсовет отреагировал на манипуляции относительно передачи ООО 'Гювексхаус' земельного участка на Оболони

Киевский городской совет, учитывая информацию из открытых источников по передаче ООО "Гювексхаус" в аренду земельного участка на Оболонской набережной, разоблачил манипуляции в этом вопросе.

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Об этом говорится в официальном сообщении мэрии столицы. В Киевском горсовете отметили, что решение о передаче в аренду этого участка принято без нарушения требований земельного законодательства Украины.

"Следовательно, любые утверждения о нарушении норм законодательства при принятии Киевским городским советом решения от 09.02.2023 №5982/6023 не основываются на требованиях действующего законодательства Украины и являются либо откровенными манипуляциями, либо демонстрацией незнания нормативно-правовой базы в части нарушенных" вопросов", - подчеркнули в мэрии.

В киевском горсовете отметили отдельные манипуляции в этом вопросе и ответили на каждую из них.

Что касается манипуляций относительно изменения целевого назначения земельного участка

Земельный участок с кадастровым номером 8000000000:78:215:0023 площадью 1,2806 га с видом целевого назначения – 10.08 для культурно-оздоровительных нужд, рекреационных, спортивных и туристических целей, категорией земель – земли водного фонда на основании разработанной КП "Киевский институт земельных отношений" технической документации по землеустройству по инвентаризации земель, утвержденной решением Киевского городского совета от 25.08.2022 №5116/5157, передана в аренду без изменения целевого назначения.

"Гражданам и юридическим лицам органами исполнительной власти или органами местного самоуправления из земель водного фонда могут передаваться на условиях аренды земельные участки, в том числе прибрежные защитные полосы для культурно-оздоровительных, рекреационных, спортивных и туристических целей. Объекты, находящиеся в прибрежной защитной полосе , могут эксплуатироваться и иметь соответствующие подъездные пути, если при этом не нарушается его режим", – отметили в мэрии Киева.

Земельный участок расположен в прибрежной защитной полосе водоема, в водоохранной зоне (в решение включено пункт 2.5 о соблюдении требований предусмотренных Водным кодексом Украины). Ограничения использования земельного участка, в том числе на землях водного фонда, зарегистрированы в Государственном земельном кадастре. В решении о передаче земельного участка включен пункт 2.5 о соблюдении требований, предусмотренных Водным кодексом Украины.

Подпунктом 2.9 пункта 2 решения предусмотрено земельный участок использовать исключительно для эксплуатации и обслуживания существующих объектов без права новой застройки. Следовательно, никаких новых объектов строительства там появиться не может.

Что касается манипуляций относительно отсутствия технической документации по землеустройству

Земельный участок сформирован путем разработки технической документации по землеустройству по инвентаризации земель в соответствии с Городской целевой программой использования и охраны земель города Киева на 2019-2021 годы, утвержденной решением Киевского городского совета от 04.12.2018 №229/6280. Техническая документация по землеустройству по инвентаризации земель (квартал 78:215), куда входит земельный участок 8000000000:78:215:0023, (дело 587653555) согласована Государственной службой Украины по вопросам геодезии, карт08 и ка02. 20), Государственным агентством водных ресурсов (письмо от 24.07.2020 №4263/3/4/11-20) и утверждена решением Киевского городского совета от 25.08.2022 №5116/5157.

На земельный участок зарегистрировано право собственности Киевского городского совета, о чем сделана соответствующая запись в Государственном реестре прав на недвижимое имущество 05.09.2022, номер сведений о вещном праве: 47784655.

Согласно ст. (информационная справка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество от 25.11.2022 №316082752), Департаментом земельных ресурсов исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) разработан проект решения Киевского городского совета о передаче земельного участка без изменения его границ без составления документации по землеустройству.

Следовательно, учитывая то, что земельный участок зарегистрирован в Государственном земельном кадастре, согласно которому он отнесен к землям водного фонда, установлен код КВЦПЗ – 10.08, а также то, что право коммунальной собственности на указанный земельный участок зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, сформированный земельный участок передан в аренду без изменения его границ и целевого назначения.

Относительно манипуляций принадлежности указанного земельного участка к территории парка "Наталка"

Решением Киевского городского совета от 10.03.2016 №138/138 создан парк отдыха на земельном участке общей площадью 7,1329 га в урочище Наталка в Оболонском районе Киева. По заказу Коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Оболонского района разработан проект землеустройства по отводу земельного участка для содержания и эксплуатации зеленых насаждений общего пользования в урочище Наталка в Оболонском районе г. Киева (в Государственном земельном кадастре зарегистрированы земельные участки 8000000000:7 8000000000:78:215:0002). Земельный участок 8000000000:78:215:0023 граничит с парком, но в пределы парка не попадает.

Что касается манипуляций относительно арендной платы за земельный участок

Годовая арендная плата за земельный участок составляет 311 531.19 грн. 3% от нормативной денежной оценки. Нормативная денежная оценка земельного участка составляет 10384373,11 грн (расчет от 14.02.2023 года № НГО/2023-51198).

В пояснительной записке к проекту решения Киевского городского совета приведенные расчеты нормативной денежной оценки не окончательны и были уточнены в соответствии с требованиями действующего законодательства при оформлении права на земельный участок.

Также, подпунктом 2.10 пункта 2 решение предложено с учетом существующей судебной практики (постановления Верховного Суда от 18.06.2020 по делу №925/449/19, от 27.01.2021 по делу №630/269/16, от 12.00. 200/8930/18) обязать землепользователя уплатить безосновательно сохранные средства за пользование земельным участком без правоустанавливающих документов на основании статьи 1212 Гражданского кодекса Украины согласно расчету Департамента земельных ресурсов исполнительного органа Киевского городского совета (Киевского городского государственной администрации).

Относительно наличия объектов недвижимого имущества на земельном участке

Земельный участок застроен. Общественный дом с хозяйственными (вспомогательными) зданиями и сооружениями, а именно: двухэтажный корпус лит. А площадью 1107,8 кв.м,

бывшая котельная, лит. В площади 62,2 кв.м,

состав лит. площадью 30,1 кв.м,

гараж лит. площадью 274,9 кв.м,

состав (в стадии разрушения, остаток 53%),

здание для публичных выступлений Кэссон, лит. Является площадью 1595,9 кв.м,

гараж лит. Ж площадью 89,6 кв.м,

гараж лит. С площадью площадью 28,1 кв.

состав лит. И площадью 25,5 кв.м,

водонапорная башня со скважиной, дорога, лестница, ворота, калитка, ограждение на Оболонской набережной, 18 (регистрационный номер объекта недвижимого имущества: 2658280080000) общей площадью 3214,1 кв.м, находится в частной собственности ООО "Г купли-продажи нежилых зданий, серия и номер: 3427 выдан 04.10.2022 (информационная справка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество от 25.11.2022 №316064237).

Согласно Приказу Департамента градостроительства и архитектуры от 01.11.2022 №745 объекту недвижимого имущества присвоен адрес Оболонская набережная, 18.

Арест на объекты недвижимого имущества в Государственном реестре прав отсутствует.