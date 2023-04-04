Киевская 'Евросолидарность' призовет власти расторгнуть все договоры с УПЦ МП

"Европейская Солидарность" в Киевсовете инициирует прекращение договоров пользования землей и имуществом с религиозными организациями, аффилированными с государством-оккупантом. Уже на ближайшем пленарном заседании фракция "Европейская Солидарность" в Киевсовете обратится в Кабинет Министров Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины с призывом принять меры по прекращению договоров аренды и/или использования имущества с религиозными организациями, руководящий центр которых находится в России.

Видео дня

Основанием такого решения является невыполнение последних требований Законов Украины "О внесении изменения в статью 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях", согласно которым религиозные объединения были обязаны отражать принадлежность к религиозной организации за пределами Украины, к которой она входит путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой организации.

"Религиозные громады, представляющие в Украине российскую православную церковь и до сих пор не зарегистрированные в соответствии с требованиями, установленными действующими законодательством Украины. Это создает прямую и непосредственную угрозу национальной безопасности нашей страны. Официально, российская православная церковь якобы не имеет никакого отношения к так называемой УПЦ (МП). Однако, эта религиозная организация, центр которой находится в стране-агрессоре, последовательно и системно используется Россией для политического влияния на украинское общество и дестабилизации ситуации" отмечает депутат фракции "Европейская Солидарность" Людмила Ковалевская.

По ее словам, ни для кого не секрет, что структуры РПЦ в Украине использовались российскими спецслужбами для разведывательной деятельности и рекрутирования агентов в Украине. Поэтому мы не можем больше допускать их деятельность на территории нашей страны и нашего города.

По словам соавтора проекта решения, депутата фракции "Европейская Солидарность" Вадим Сторожук СМИ и социальные сети сообщают о сотнях случаев содействия государству-агрессору представителей УПЦ (МП). Через своих иерархов эта церковь последовательно озвучивает кремлевские нарративы, готовит почву для духовной и военной оккупации.

"Есть сотни свидетельств того, что коллаборанты из числа священнослужителей православной церкви московского патриархата благословляли "освободителей", активно сотрудничали с ними на временно оккупированных украинских территориях, осуществляли разведывательную деятельность и способствовали террору против украинских патриотов. Колаборация с оккупантами не единичные случаи, а системное явление, поэтому мы должны положить этому конец".

Во фракции убеждены, что восстановление законности в сфере регулирования деятельности религиозных организаций путем расторжения договоров аренды и/или пользования на зданиях, находящихся в государственной собственности с центрами церкви государства-оккупанта, будет иметь положительное влияние на общество в целом. Это позволит снизить влияние страны-агрессора на общественно-политическую ситуацию в Украине и обеспечит соблюдение законов нашего государства. Между тем фракция "Европейская Солидарность" в Киевсовете призывает коллег в советах всех уровней о поддержке такого решения и имплементации на уровне сел и городов Украины.