Под Киевом задержан мужчина, которого заподозрили в причастности к российской армии: OBOZREVATEL узнал подробности

В селе Чайки Киевской области правоохранители обнаружили подозрительного мужчину. Гражданина заподозрили в том, что он, вероятно, является солдатом РФ.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. Его передали следователям для дополнительной проверки.

По словам правоохранителей, на улице Соборной в Петропавловской Борщаговке инспекторы заметили подозрительного гражданина.

Мужчина резко изменил направление движения и занервничал, как только в зоне видимости появилось служебное авто. Полицейские остановили 39-летнего мужчину. "В ходе проверки его документов инспекторы установили, что гражданин, вероятно, является солдатом Вооруженных сил России, а значит, причастен к деятельности против государства", – рассказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что для дополнительной проверки инспекторы доставили гражданина в ближайший отдел полиции и передали его следователям.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Киевщины, после проверки было установлено, что никакого отношения к военным формированиям РФ гражданин отношения не имеет.

Напомним, в Киеве сотрудники СБУ задержали подозреваемого в коллаборационизме мужчину. Злоумышленник сотрудничал с врагом и помог переименовать улицы во временно оккупированной Луганской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 марта на территории деоккупированной Харьковщины сотрудники полиции обнаружили и задержали переодетого в гражданскую одежду оккупанта. В ходе проверки выяснилось, что он служит в 27-й мотострелковой бригаде российской армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!