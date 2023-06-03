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В Украину пытались ввезти беларуские средства от комаров на 1,6 млн грн, выдавая их за турецкие. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Киевщина
2 минуты
1,4 т.
Товар пыталось ввезти предприятие с Черниговщины

Таможенники изъяли более 3 тонн средств от комаров беларуского производства на 1,6 млн грн. Чтобы ввезти в Украину этот товар, предприятие из Черниговской области пыталось выдать товар за турецкий, переклеив этикетки.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни. На дельцов был составлен протокол о нарушении таможенных правил, а товар изъят.

"Киевской таможней разоблачены дельцы, предприятие с Черниговщины, которое пыталось импортировать в Украину 3,3 тонны пластин для фумигаторов беларуского производства на 1,6 млн грн, выдав их за турецкие. Однако во время таможенного досмотра груза работники таможни установили, что на коробах, в которых перемещается товар, имеются маркировочные этикетки с признаками их замещения. То есть на первичную маркировочную этикетку наклеена другая", – рассказали в пресс-службе.

В Украину пытались ввезти беларуские средства от комаров на 1,6 млн грн, выдавая их за турецкие. Фото
В Украину пытались ввезти беларуские средства от комаров на 1,6 млн грн, выдавая их за турецкие. Фото

При этом на первичной маркировочной этикетке имеются сведения о производителе товара – предприятии в столице Республики Беларусь.

"Чтобы уничтожить беларуский след, со всех пластин дельцы сняли заводскую первичную защитную упаковку, и средство от комаров транспортировалось просто насыпью в коробах. Однако при осмотре таможенники кое-где нашли остатки упаковки с маркировкой "ТУ BY", – резюмировали в таможне.

В Украину пытались ввезти беларуские средства от комаров на 1,6 млн грн, выдавая их за турецкие. Фото
В Украину пытались ввезти беларуские средства от комаров на 1,6 млн грн, выдавая их за турецкие. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, суд наложил миллионный штраф на женщину, пытавшуюся незаконно ввезти на территорию Украины антиквариат. Это столовые приборы, вазы статуэтки, шкатулки и прочее, среди которых изделия авторства всемирно известного французского ювелира и мастера стекла Рене Лалика.

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