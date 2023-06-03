В Украину пытались ввезти беларуские средства от комаров на 1,6 млн грн, выдавая их за турецкие. Фото

Таможенники изъяли более 3 тонн средств от комаров беларуского производства на 1,6 млн грн. Чтобы ввезти в Украину этот товар, предприятие из Черниговской области пыталось выдать товар за турецкий, переклеив этикетки.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни. На дельцов был составлен протокол о нарушении таможенных правил, а товар изъят.

"Киевской таможней разоблачены дельцы, предприятие с Черниговщины, которое пыталось импортировать в Украину 3,3 тонны пластин для фумигаторов беларуского производства на 1,6 млн грн, выдав их за турецкие. Однако во время таможенного досмотра груза работники таможни установили, что на коробах, в которых перемещается товар, имеются маркировочные этикетки с признаками их замещения. То есть на первичную маркировочную этикетку наклеена другая", – рассказали в пресс-службе.

При этом на первичной маркировочной этикетке имеются сведения о производителе товара – предприятии в столице Республики Беларусь.

"Чтобы уничтожить беларуский след, со всех пластин дельцы сняли заводскую первичную защитную упаковку, и средство от комаров транспортировалось просто насыпью в коробах. Однако при осмотре таможенники кое-где нашли остатки упаковки с маркировкой "ТУ BY", – резюмировали в таможне.

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