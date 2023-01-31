В результате отравления угарным газом погибли двое военных: новые детали трагедии на Киевщине из-за генератора

В результате отравления угарным газом в Княжичах Киевской области погибли двое украинских военных Роман Хижняк и Егор Пасхалов. Причиной смерти стал генератор, установленный в гаражном помещении дома.

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Об этом сообщили мэр Броваров Игорь Сапожко. Будут прощаться с защитниками Украины 31 января.

"Солдаты погибают не только на войне… Трагический случай в Княжичах 28 января унес жизни Романа Хижняка – солдата, с честью защищавшего свободу и независимость Украины. Искренние соболезнования семье и близким Романа Григорьевича, вечная память", – написал Сапожко.

Жена Егора Пасхалова Юлия рассказала подробности трагедии, унесшей жизни трех человек. В тот день ее муж готовил плов и ждал гостей дома.

"В гараже грохотал генератор… Считанных часов, сбой системы выхлопа наружу и отсутствие должной вентиляции хватило для отравления… Смерть пришла к Егору во сне", – рассказала Юлия.

По ее словам, "мне казалось, мы прошли все страхи войны", потому что защитник Украины воевал на первой линии обороны и вернулся.

"Только оставлю компасом своим последние слова самого родного: "Киса, я так тебя люблю" для этого, как ты говорил, "приключения длиной в целую жизнь, в которое я хочу идти только рядом с тобой. Я выдержу это ради них, наших Глеба и Дани Пасхаловых, обещаю", – добавила Юлия.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области отдали дань уважения павшему защитнику Украины. Пограничник Валерий Палюх погиб в начале января в боях с российскими оккупантами на Донбассе.

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