На Киевщине в результате отравления угарным газом погибли три человека: подробности трагедии. Фото

В Княжичах Киевской области в результате отравления угарным газом погибли три человека. Предварительно причиной трагедии стал генератор, установленный в гаражном помещении примыкавший к дому.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небытов. Обстоятельства трагедии установят следователи.

"В частном доме в Княжичах без признаков жизни обнаружили 45-летнего хозяина и двух его гостей: 51-летнего мужчину и 48-летнюю женщину. По предварительным данным трагедия произошла из-за установки генератора в гаражном помещении, которое примыкало к дому и имело плохую вентиляцию" – рассказал Небитов.

Генерал полиции призвал жителей Киевской области четко следовать инструкциям по эксплуатации отопительных приборов и других систем питания.

"Заботьтесь о жизни и здоровье своем и близких людей!", – резюмировал Небытов.

Напомним, в Дубенском районе Ровенской области целая семья отравилась угарным газом. 26-летнюю мать, 28-летнего отца и их пятилетнюю дочь доставили в больницу, однако ребенка спасти не удалось. В одной из многоэтажек Софиевской Борщаговки Киевской области погибли три человека. Они отравились угарным газом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Белогородка Киевской области в результате отравления угарным газом погиб мужчина. Еще двое его товарищей были госпитализированы в больницу.

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