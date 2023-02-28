В КГГА рассказали, как будут действовать попытки повторного наступления на Киев

Для Киева был подготовлен специальный план действий в случае повторной попытки страны-агрессора захватить город. Но власти надеются, что враг не прибегнет к повторной попытке.

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Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает "Укринформ". Защитники столицы готовы дать отпор врагу.

"Для этого есть соответствующие планы и наработки. В частности, сегодня проходят учения по защите столицы. Что касается оповещения людей, для этого тоже есть информативная система – это работники коммунальных служб, средства массовой информации. Источников на сегодня для этого достаточно. Я надеюсь, что в нас такого больше не будет", – добавил Поворозник.

Кроме того, заместитель председателя КГГА уточнил, что соответствующие планы не только на случай войны, но и они предусмотрены и разрабатываются на любые случаи техногенных или других катастроф.

Напомним, Украина усиливает оборону своей столицы. Вокруг Киева строят огневые позиции и укрытия для Вооруженных Сил. Работы не прекращаются ни на минуту.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области продолжаются работы по наращиванию фортификационного оборудования районов и рубежей обороны столицы и региона. Это делают с помощью длительных огневых построек.

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