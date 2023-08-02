В КОВА рассказали о последствиях ночной атаки "Шахедами" в Киевской области 2 августа. Фото

Ночью в среду, 2 августа, страна-агрессор РФ снова атаковала Украину с помощью "Шахедов". В Киевской области силами ПВО были уничтожены все воздушные цели.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона еще раз призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

"Уважаемые жители Киевщины! Российский враг в очередной раз прибег к атаке. Этой ночью воздушная тревога длилась более 3 часов. Оккупанты атаковали регион "Шахедами". Ночью на Киевщине активно работала ПВО. Вражеские цели были сбиты. Фактов попаданий не зафиксировано. По оперативной информации и пострадавших нет", – рассказал Кравченко.

Однако, по его словам, из-за падения обломков в одном из населенных пунктов произошло возгорание частного дома, поврежден гараж, придомовая территория и автомобиль. Пожар оперативно ликвидирован.

Еще в одном населенном пункте обломками повреждена крыша магазина. Последствия устраняются. Владельцам поврежденных объектов будет предоставлена необходимая помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с 1 на 2 августа российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed. Они были замечены в ряде регионов, в Киевской и Одесской областях по враждебным БПЛА работали силы ПВО. В столице упали обломки сбитых дронов, однако пострадавших, к счастью, нет.

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