В Ирпене восстановили здание лицея, которое было повреждено российскими обстрелами. Видео

В Ирпене Киевской области отстроили здание лицея, которое было серьезно повреждено во время российских обстрелов в начале полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ. К учебе смогли вернуться более 1500 школьников.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин. Восстановить здание помогли меценаты и UNICEF, выделившие 4,8 млн евро (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Отстроен Ирпенский лицей №3 официально открыт! 1540 школьников Ирпенской общины уже вернулись к учебе в стенах родного заведения. Наш третий лицей был построен в период развития и заселения Ирпеня после Второй Мировой войны. Впервые свои двери тогда еще двухэтажная школа открыла 1-го сентября в далеком 1957 году. Учеников было только 282, а учителей – 15", – рассказал Маркушин.

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По его словам, школу постепенно перестраивали и уже в 1998 году здесь обучалось 1500 детей, а в 2021-22 учебном году – 1900. Однако 65-ю годовщину лицей встретил в состоянии руины. Российские снаряды разрушили кровлю, стены 2-го и 3-го этажей. Были выбиты почти все окна и двери, обстреленая территория.

"Год мы искали партнеров, которые взялись бы отстроить лицей №3 – один из самых больших по размеру и по уровню разрушений учебного заведения в Ирпенской общине… Без них лицей бы не открылся сегодня, а 1540 детей Ирпеня не получили бы доступа к образованию, физическому воспитанию и радости школьных лет!", – резюмировал Маркушин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области начались работы по восстановлению многоквартирных домов, поврежденных российскими оккупантами. В настоящее время средства, собранные на платформе United24, передали на ремонт 18 объектов.

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