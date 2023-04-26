В Чернобыльском заповеднике показали, как возродилась природа в Зоне через 37 лет после аварии. Видео

На Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года произошел взрыв, приведший к самой масштабной техногенной катастрофе в истории человечества. В последние 37 лет природа Зоны отчуждения находилась под защитой радиации и активно залечивала раны, нанесенные ей человечеством.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Эта территория стала домом для многих животных и птиц, в частности, краснокнижных (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Сегодня – 37-летие Чернобыльской катастрофы и 7-летие создания Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Две полярные по содержанию и эмоциональной окраске, но навсегда взаимосвязаны события. И огромная территория, подвергшаяся трагическим испытаниям рашистской оккупации 2022-го", – подчеркнули в заповеднике.

В пресс-службе подчеркнули, что как природа возродилась после аварии на ЧАЭС, так она "залечит раны после военного вторжения" оккупантов.

Напомним, ровно 37 лет назад 26 апреля 1986 года произошла самая масштабная техногенная катастрофа в истории человечества – взрыв ядерного реактора на Чернобыльской атомной электростанции. Авария привела к тысячам жертв, а миллионы людей получили значительные дозы облучения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ежегодно 26 апреля Украина и мир чтят память жертв радиационной катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. OBOZREVATEL подробно рассказал о трагедии, а также о ее жертвах и дальнейшей судьбе станции.

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