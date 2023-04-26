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В Чернобыльском заповеднике показали, как возродилась природа в Зоне через 37 лет после аварии. Видео

Олег Тимченко
Киевщина
2 минуты
5,2 т.
37 лет природа находится под защитой радиации

На Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года произошел взрыв, приведший к самой масштабной техногенной катастрофе в истории человечества. В последние 37 лет природа Зоны отчуждения находилась под защитой радиации и активно залечивала раны, нанесенные ей человечеством.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Эта территория стала домом для многих животных и птиц, в частности, краснокнижных (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Сегодня – 37-летие Чернобыльской катастрофы и 7-летие создания Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Две полярные по содержанию и эмоциональной окраске, но навсегда взаимосвязаны события. И огромная территория, подвергшаяся трагическим испытаниям рашистской оккупации 2022-го", – подчеркнули в заповеднике.

В Чернобыльском заповеднике показали, как возродилась природа в Зоне через 37 лет после аварии. Видео
В Чернобыльском заповеднике показали, как возродилась природа в Зоне через 37 лет после аварии. Видео
В Чернобыльском заповеднике показали, как возродилась природа в Зоне через 37 лет после аварии. Видео
В Чернобыльском заповеднике показали, как возродилась природа в Зоне через 37 лет после аварии. Видео
В Чернобыльском заповеднике показали, как возродилась природа в Зоне через 37 лет после аварии. Видео

В пресс-службе подчеркнули, что как природа возродилась после аварии на ЧАЭС, так она "залечит раны после военного вторжения" оккупантов.

В Чернобыльском заповеднике показали, как возродилась природа в Зоне через 37 лет после аварии. Видео

Напомним, ровно 37 лет назад 26 апреля 1986 года произошла самая масштабная техногенная катастрофа в истории человечества – взрыв ядерного реактора на Чернобыльской атомной электростанции. Авария привела к тысячам жертв, а миллионы людей получили значительные дозы облучения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ежегодно 26 апреля Украина и мир чтят память жертв радиационной катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. OBOZREVATEL подробно рассказал о трагедии, а также о ее жертвах и дальнейшей судьбе станции.

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