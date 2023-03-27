В Чернобыльской зоне зацвело редкое краснокнижное растение, которое пахнет фиалковым ароматом. Фото

В Чернобыльской зоне отчуждения начался период цветения редкого краснокнижного растения, которое пахнет фиалковым ароматом. Белоцвет весенний, а это именно он, в Киевской области встречается разве на приусадебных участках как декоративное растение.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Оно даже изображена на гербах нескольких городов.

"Вот такие белоцветковые вышиванки можно увидеть в зоне отчуждения в мартовскую пору. Ранневесенний эфемероид белоцвет весенний – редкий краснокнижный вид флоры Украины. В Киевской области встречается разве на приусадебных участках как декоративное растение. Очевидно, когда эти ширококолокольные цветы были высажены хозяйкой одного из жилищ города Чернобыль", – рассказали в пресс-службе.

В Заповеднике добавили, что благодаря своей мощной корневой системе белоцвет весенний разросся и, едва потеплело, украшает природу белыми колокольчиками и приятным фиалковым ароматом.

Следует добавить, что декоративный ранневесенний эфемероид белоцвет весенний – редкий вид флоры Украины. Он изображен на гербе села Верхний Вербеж Коломыйского района Ивано-Франковской области, а также на гербе городков Эттенштат (Бавария, Германия), Этцерсдорф-Рольсдорф (Штирия, Австрия).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернобыльской зоне отчуждения, кроме домашних и диких животных, рядом с самоселами живут коты и собаки. Часть из них одичала, но все равно продолжает находиться рядом с людьми.

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