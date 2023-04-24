В Чернобыльской зоне зацвело растение, которое в Украине наделяли магическими свойствами. Фото

В Чернобыльской зоне отчуждения начался период цветения растения, которое в Украине наделяли многими магическими и символическими свойствами. Барвинок, а это именно он, использовали в народной медицине, хотя его сок ядовитый.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Цветами растения, в частности, украшали колыбели и свадебные караваи.

"Барвинок – одно из самых устойчивых вечнозеленых растений, произрастающее в различных климатических условиях. Также распространено в Чернобыльском заповеднике: растет на лесных полянах, в зарослях кустарников и… на кладбищах заброшенных деревень. В Украине барвинок наделяли многими магическими и символическими свойствами – любовь, и нестареющая жизнь, и защита от нечистой силы, и память рода", – рассказали в пресс-службе.

В Национальном заповеднике добавили, что народные названия растения – могильник, крестовый барвинок. Им украшали свечи и колыбели, свадебные караваи и венки молодой, добавляли в традиционные букеты, но и высаживали на могилах.

Кроме того, барвинок успешно использовали в народной медицине, хотя его сок – ядовит и требует осторожности при использовании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернобыльской зоне отчуждения был период цветения редкого краснокнижного растения, которое пахнет фиалковым ароматом. Белоцвет весенний, а это именно он, в Киевской области встречается разве что на приусадебных участках как декоративное растение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!