В Чернобыльской зоне заметили величественную хищную птицу, которую часто изображают на марках и монетах. Фото

В Чернобыльской зоне отчуждения обитает один из крупнейших представителей хищных птиц Евразии. В частности птенец орлана-белохвоста, а речь идет о нем, увидели у водоема-охладителя ЧАЭС после вылета из гнезда.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Размах крыльев взрослой птицы достигает 2-2,5 метра.

"Один из крупнейших представителей хищных птиц Евразии – орлан-белохвост – живет и гнездится на территории Заповедника. Наши специалисты продолжают наблюдать за орланами, занесенными в Красную книгу Украины, в их природной среде. Недавно возле водоема-охладителя ЧАЭС . Из гнезда неподалеку уже вылетел взрослый птенец орлана", – уточнили в Заповеднике.

Орлан-белохвост – птица ряда Соколообразных семейства Ястребовых. Один из самых больших представителей хищных птиц Евразии – размах крыльев достигает 2,5 м.

Характерной чертой вида является белый хвост у взрослых особей (у молодых птиц окрас хвоста бурый). Поселяется в прибрежных лесах вблизи водоемов, богатых рыбой. Гнезда устраивает на высоких деревьях, подальше от людей. В большинстве районов распространение редко.

В середине XX века. его численность драматически сократилась в результате преследования со стороны человека и отравления птиц ядохимикатами. В последние несколько десятилетий численность во многих странах частично восстановилась. В Украине оседлая, кочевая, перелетная птица. Поскольку орлан белохвост является редким видом, во многих странах его изображают на почтовых марках.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернобыльской зоне отчуждения обитает много видов птиц, которых фиксируют фотоловушки. Например синица хохлата появилась в объективе на несколько секунд, из-за чего фотография получилась размыта, а птичка была похожа на привидение.

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