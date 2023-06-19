В Чернобыльской зоне камера зафиксировала хохлатую птицу, которая на снимке похожа на привидение. Фото

В Чернобыльской зоне отчуждения обитает много видов птиц, которых фиксируют фотоловушки. Например синица хохлата появилась в объективе на несколько секунд, из-за чего фотография получилась размытая, а птичка была похожа на привидение.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Специалистам понадобилось время, чтобы идентифицировать его.

"И не догадаетесь, что это за животное заглядывает в объектив фотокамеры: из-за близкого и нечеткого изображения его действительно трудно идентифицировать. Может, это гусь с характерным клювом или какая-то молодая щеголя? А – нет. Здесь кто-то хохлатый. Как оказалось, это – небольшая птица из семьи синичных – синица хохлата, на голове которой, действительно, есть черно-белая челка, всегда поднятая вверх", – рассказали специалисты.

В Заповеднике отметили, что эта птичья умело охотится на многочисленных ползающих и летающих насекомых, на пауков, а также умеет доставать из-под коры личинок.

"Поэтому не удивительно, что она заглянула и в фотоловушку: вдруг и там затаилась какая-то мелкая живность", – резюмировали в пресс-службе.

Синица хохлатая – небольшая птица семьи синичных. Характерен обитатель хвойных лесов. В Украине оседлый, кочевой вид. Взрослая птица от остальных синиц отличается длинной "челкой", а молодая – тем, что пера верха головы с белой верхушкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, среди хищников Чернобыльской зоны отчуждения есть и удачно охотящийся на многих мелких животных. Рыжая лиса, а это именно она, может найти добычу даже под снегом, ориентируясь на звук.

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