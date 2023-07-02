В Буче появилась инсталляция, посвященная замученным российскими оккупантами украинцам. Фото

В Буче Киевской области установили инсталляцию в память украинцев, погибших от рук оккупантов. На ней отчеканены имена 501 жертвы войск страны-агрессора РФ.

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Об этом сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук в своем Telegram-канале. Увидеть ее можно на входе в городской парк.

"Это нельзя забыть и нельзя простить. Поэтому мы продолжаем напоминать миру о военном трибунале. При входе в городской парк мы установили инсталляцию, где вспомнили каждого из 501-го (погибшего от рук оккупантов. – Ред.)", – написал Федорук.

Кроме того, 1 июля в парке состоялся концерт-реквием "Объединенные ради победы", на котором почтили память всех убитых россиянами бучанцев.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении оператору-наводчику вражеской БМД, который в Буче непосредственно расстреливал людей в машинах. В результате военного преступления в одном из авто погибли женщина и двое детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине будут судить еще четырех военнослужащих РФ, причастных к военным преступлениям. Оккупанты пытали мирных жителей Бучи на Киевщине и имитировали их казнь.

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