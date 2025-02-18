Украина теряет лучших сыновей: на фронте погиб военный из Киевской области Юрий Матенчук. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный с Киевщины, старший солдат Юрий Матенчук. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 10 февраля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня Белая Церковь прощается с нашим защитником, старшим солдатом Юрием Матенчуком (1995 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил в гранатометном отделении взвода огневой поддержки десантно-штурмового батальона одной из воинских частей. Герой погиб 10 февраля при выполнении боевого задания, в результате стрелкового боя с противником вблизи населенного пункта Новая Сорочина Суджанского района Курской области.

Воин был верен воинской присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнил воинскую обязанность в бою за Украину, ее свободу и независимость.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в столичной больнице от полученного на фронте ранения скончался военный из Киевской области солдат Андрей Чумак. Сердце украинского воина остановилось 13 февраля.

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