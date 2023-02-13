Ученые показали, как уникальные дикие лошади зимой ищут себе еду в Чернобыльской зоне. Фото

В Чернобыльской зоне отчуждения продолжают жить и размножаться уникальные животные – лошади Пржевальского. Несмотря на то, что Полесье сейчас покрыто снегом, они хорошо себя чувствуют и без проблем находят еду.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Снимок сделан с помощью фотоловушек проекта "Полесье – дикая природа без границ".

"Так добывают сухую траву из-под снега копытные, в том числе лошади Пржевальского. Что копытами выгребут, что сверху понадкусывают. Но голодными не останутся", – подчеркнули в заповеднике.

Лошадь Пржевальского – подвид дикой лошади. В XX веке был истреблен в природной среде, но сохранился в зоопарках, после чего произошла его реинтродукция в природу. Сейчас это единственный вид диких лошадей, который существует на свободе, а также единственный представитель отряда Непарнокопытных в дикой фауне Украины (акклиматизированные табуны в Чернобыльской зоне отчуждения).

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Чернобыльской зоны живет уникальное стадо одичавших домашних коров, которые научились не только самостоятельно находить себе пищу, но и способны защищать себя и своих телят.

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