На территории Чернобыльской зоны живет уникальное стадо одичавших домашних коров: животных зафиксировали фотоловушки

На территории Чернобыльской зоны обитает уникальное стадо домашних коров. Животные после смерти своих хозяев одичали и научились не только самостоятельно находить еду, но и способны защищать себя и своих телят.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Снимки были получены из ловушек проекта "Полесье – дикая природа без границ".

"Интересно узнать, как чувствуют себя уникальные жители Чернобыльского заповедника – стадо диких коров? Точно – хорошо. Живут и пасутся в окрестностях Чернобыля – там, где и привыкли", – говорится в сообщении.

Как рассказали специалисты Заповедника, домашних коров в городе Чернобыль и селе Лубянка, в последнем было 7 голов, держали две семьи самоселов. К сожалению, в 2016 году хозяева животных скончались и стадо начало жить на свободе.

Со временем коровы научились выживать без людей благодаря своим предкам, которые являются выходцами из дикой природы. В предвоенные времена стадо насчитывало до 20 голов – они настолько одичали, что при появлении местных жителей или автомобиля животные быстро убегали в ближайшие заросли.

"На территории зоны отчуждения немало заброшенных зданий, которые стадо использует для защиты от ветра и осадков. Кормов на заповедной территории достаточно. Даже зимой, когда выпадает снег, животные выкапывают сухую траву копытами. У коров нет необходимости доиться. Их цикл лактации нормализуется и привязан к рождению телят.", – добавили в пресс-службе.

С конца 2018 года за уникальными жителями Чернобыльской зоны наблюдают специалисты Заповедника, которые пришли к выводу, что коровы здоровы, способны защищать себя и своих телят.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Чернобыльской зоны благодаря фотоловушкам удалось снять ловкого и грациозного хищника, который ведет древесный образ жизни и избегает человеческих поселений.

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