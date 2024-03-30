Созданный из ракет, которыми обстреливали город: в Ирпене открыли монумент "ВОЛЯ". Фото и подробности

На вторую годовщину освобождения Ирпеня Киевской области от российских оккупантов в местном сквере открыли монумент "ВОЛЯ". Он создан из остатков боеприпасов, которым обстреливали город.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил генерал полиции третьего ранга, генерал полиции третьего ранга, заместитель председателя НПУ Андрей Небытов. Город находился под оккупацией более трех недель.

"Этого металла мало, чтобы нашу волю сломало". Во вторую годовщину освобождения Ирпеня в сквере имени капитана полиции Сергея Близнюка открыли монумент "ВОЛЯ", который является общественной памятью, артефактом войны. Подтверждением правдивости воспоминаний горожан, свидетельством ужаса, который они пережили в феврале-марте 2022 года", – написал Небытов.

Генерал полиции подчеркнул, что монумент символизирует несокрушимость и силу украинского народа.

Как сообщили в Ирпенском горсовете, скульптурная композиция изготовлена из обломков вражеских ракет и боеприпасов, которые в феврале-марте 2022 года оккупанты жестоко сбрасывали на город.

Стоит добавить, что за время военных действий в Ирпене погибли более полусотни военнослужащих Вооруженных Сил Украины и более трехсот гражданских жителей. Несколько дней длилась военная операция вокруг Ирпеня, который пришлось увольнять с боями. Самые тяжелые финальные сражения происходили в районе Гостомельского шоссе и военного госпиталя на северной окраине города. Официальное сообщение об уходе Ирпеня появилось 28 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 28 марта 2024 года, в день второй годовщины освобождения Ирпеня от российских оккупантов, на местном городском кладбище состоялась панихида по погибшим защитникам Украины.

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