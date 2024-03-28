Вторая годовщина освобождения Ирпеня от оккупантов: в городе почтили память погибших украинских воинов. Фото и видео

Два года назад, 28 марта 2022 года, украинские военные освободили Ирпень Киевской области ввод российских оккупантов. Сегодня на местном кладбище почтили память погибших воинов.

Об этом сообщило местное издание. Город находился под оккупацией более трех недель.

В четверг, 28 марта 2024 года, в день второй годовщины освобождения Ирпеня от российских оккупантов, на местном городском кладбище состоялась панихида по погибшим защитникам Украины.

За время военных действий в Ирпене погибли более полусотни военнослужащих Вооруженных Сил Украины и более трехсот гражданских жителей.

Несколько дней длилась военная операция вокруг Ирпеня, который пришлось увольнять с боями. Самые тяжелые финальные сражения происходили в районе Гостомельского шоссе и военного госпиталя на северной окраине города. Официальное сообщение об уходе Ирпеня появилось 28 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще одному российскому военному. Оккупант расстрелял жителя Киевщины, чтобы отобрать мобильный телефон.

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