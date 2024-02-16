Служил гранатометчиком: на фронте погиб военный из Киевщины Андрей Трохименко. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевщины Андрей Трохименко. У защитника Украины остались мать, дочь, брат и две сестры.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин. Вечная память и слава Герою!

"14 февраля на фронте погиб наш земляк Андрей Трохименко. Во время боевых действий в Ирпенском обществе Андрей помогал искать и хоронить умерших, теперь и сам Герой упокоится в родной земле", – написал Маркушин.

Андрей родился в Михайловке-Рубежовке, в подростковом возрасте с семьей переехал в Ирпень. Здесь окончил школу, а затем получил специальность повара в СПТУ-26 в Бородянке. По окончании учения служил в армии. Перед полномасштабным вторжением работал в компании по производству гидротерапии и ванн.

Во время российской атаки на Ирпенскую громаду он остался в городе и взял на себя тяжелую и страшную работу – заботу о погибших. В армию мобилизовался в прошлом году, служил гранатометчиком.

"Сердце Андрея навсегда остановилось в День всех влюбленных – от вражеского минометного обстрела в Донецкой области. Дома защитника ждали мать, дочь, брат и две сестры", – добавил Маркушин.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания был ранен военный из Киевщины Виталий Задорожный. К сожалению, защитник Украины скончался от полученных травм 13 февраля в госпитале.

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