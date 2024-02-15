Ему навсегда будет 39: в больнице от полученных ран скончался военный с Киевщины Виталий Задорожный. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи был ранен военный из Киевской области Виталий Задорожный. К сожалению, защитник Украины скончался от полученных травм 13 февраля в госпитале.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Фастовская громада в скорби. Во время выполнения боевого задания в Авдеевке 11 февраля был ранен и от полученных травм 13 февраля скончался фастовчанин Виталий Задорожный", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 5 июня 1984 в Фастове. Затем последовало обучение в училище пищевых технологий Киева, в результате которого Виталий получил профессию пекаря. Долгое время он работал на предприятии "Юнивест Маркетинг", затем – в коммунальной корпорации столицы "Киевавтодор".

19 июня 2021 года женился на Наталии, воспитывал и занимался двумя дочерями – Викторией и Кирой. С первых дней широкомасштабного вторжения стал в ряды Кагарлыкской теробороны, со временем перешел в Вооруженные силы Украины. А 23 ноября 2023 года перевелся в 3-ю штурмовую бригаду.

"11 февраля Виталий Задорожный в неравном бою с врагом был ранен, а 13 февраля в госпитале Мечникова в Днепре от полученных травм скончался. У Виталия Сергеевича остались мама, папа, жена, дети, сестра, племянник, родные и друзья", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный с Киевщины Ахмедов Сабир Самир Оглы. Жизнь защитника Украины оборвалась 8 февраля в Донецкой области.

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