С первых дней удерживал нашествие врага: на фронте погиб командир отделения связи с Киевщины. Фото

В боях на Купянском направлении фронта погиб воин Виталий Карпенко из Киевской области. Командир отделения связи с рядов 114-й ОБр теробороны воевал с первых дней полномасштабной войны.

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Защитнику навеки осталось 48 лет. О потере сообщил Барышевский поселковый совет.

Карпенко Виталий Михайлович, 06.07.1976 года рождения, был из поселка Барышевка Броварского района Киевщины.

Он с первого дня полномасштабного российского вторжения добровольно встал на защиту страны и в рядах территориальной обороны освобождал Барышевщину, Броварщину, Киевщину.

В 2023 году мужчина присоединился к ВСУ и боролся уже на восточных рубежах страны, удерживая нашествие врага.

Командир отделения связи в 114-й отдельной бригаде территориальной обороны сержант Виталий Карпенко был образцовым воином, профессионалом своего дела, обладал высокими показателями в боевой подготовке, овладении военной техникой и вооружением, поддерживал высокую боевую готовность подразделения. За отданную службу был неоднократно награжден грамотами и благодарностями от военного руководства.

Погиб защитник 26 декабря 2024 года в результате огнестрельного пулевого ранения в Купянске Харьковской области.

С земляком-Героем в Барышевской громаде простятся 29 декабря.

"Давайте достойно проведем нашего защитника в последний путь... Выражаем соболезнования родным и близким, склоняем головы в скорби… Вечная память Герою Украины!" – отметили в поселковом совете.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания погиб воин Вадим Мироненко из Киевщины. Жизнь защитника Украины оборвалась 20 декабря в районе населенного пункта Погребки Курской области РФ.

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