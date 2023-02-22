Ряд населенных пунктов в Киевской области остались без света: в "Укрэнерго" назвали причину

В Украине в среду, 22 февраля, из-за повреждений сетей, возникших в результате непогоды, без электроснабжения остаются 137 населенных пунктов. В частности, в Киевской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго". Специалисты продолжают восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

"Из-за повреждений сетей операторов системы распределения, вызванных неблагоприятными погодными условиями (шквальный ветер), без электроснабжения остаются 137 населенных пунктов в Киевской, Житомирской, Волынской, Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" добавили, что лимиты в области не доводились из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме. Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком в Киеве можно по этой ссылке, а для Киевщины – по этой ссылке.

Напомним, в Киеве и Киевской области в среду, 22 февраля, энергетики не планируют отключать свет. Однако при перегрузке сетей могут быть ограничения в соответствии со стабилизационными графиками.

Как сообщал OBOZREVATEL, лимиты потребления электроэнергии для каждой области определяются с учетом количества жителей в ней, развитости промышленности, фактического потребления и среднемесячной температуры.

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