Пограничники задержали батюшку УПЦ МП: в его храме на Киевщине оккупанты содержали украинских волонтеров. Видео

Украинские пограничники задержали и передали правоохранителям священника УПЦ МП. Во время оккупации Киевщины в храме, где он является настоятелем, военные страны-террориста РФ удерживали украинских волонтеров.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. Батюшка в интервью российским СМИ рассказывал, что в нашей стране в 2014 году окупантов встречали бы цветами (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Пограничники отправили на "исповедь" батюшку-коллаборанта. Во время оккупации Киевщины в подвале храма московского патриархата, где он настоятель, оккупанты удерживали украинских волонтеров. Сам священник является ценителем "русского мира", о чем свидетельствует фрагмент его интервью кремлевским СМИ", – рассказали в ГНСУ.

Пограничники задержали его и добавили, на этот раз "батюшка расскажет о своих грехах правоохранителям".

Напомним, в Киеве сотрудники СБУ задержали мужчину, подозреваемого в коллаборационизме. Злоумышленник сотрудничал с врагом на временно оккупированной Луганщине, а затем пытался скрыться от правосудия в рядах представительства Красного Креста.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители разоблачили 43-летнюю женщину, которая оправдывала действия кафиров и распространяла российскую пропаганду. Ей сообщили о подозрении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!