Погиб, спасая раненых побратимов: стало известно о смерти военного из Киевской области Ивана Лилика. Фото

На фронте, спасая раненых побратимов, погиб военный из Киевской области Иван Лилык. Церемония прощания с защитником Украины состоится 18 января.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин.

"Ирпенский волонтер, защитник и очень светлый человек – Иван Лилык возвращается домой на щите. Всегда трудно подобрать слова, когда узнаешь о гибели лучших сыновей Ирпенской громады. Иван был человеком незаурядного оптимизма, харизмы и отзывчивости", – рассказал Маркушин.

По его словам, в перерывах между волонтерством и поездками на фронт с помощью защитник Украины работал в Муниципальной варте Гостомеля. Являлся фанатом мотоциклов и футбола – участником мотоклуба Route88 и коллектива Army Legion (ЦСКА Киев).

Главной мечтой Ивана было создать большую семью со своей любимой Анастасией.

"Но сначала – победа, путь к которой только один – через поле боя. Иван активно готовился к службе в армии и ободрял других. Всегда говорил: "А кто, как не я?" В октябре 2024 года присоединился к рядам ГПСУ, стал бойцом 105-го пограничного отряда им. Владимира Великого. Погиб в бою на Купянском направлении, спасая раненых побратимов. Искренние соболезнования маме, невесте, брату, бабушке и дочери, побратимам", – добавил Маркушин.

Героя похоронят на Аллее памяти защитников Украины на Ирпенском кладбище в субботу, 18 января.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб молодой воин из Украинки на Киевщине – 22-летний Даниил Кунченко с позывным "Амиго". Смерть защитник принял на Харьковщине 8 января, несколько часов не дожив до встречи с приехавшей его увидеть невестой.

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