Под Киевом женщина на пешеходном переходе сбила ребенка на самокате. Фото

В городе Васильков на Киевщине произошла авария с участием ребенка. Женщина водитель на автомобиле "Chevrolet" сбила 11-летнего школьника на самокате.

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Мальчика госпитализировали в больницу. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

Как отметили правоохранители, дорожно-транспортное происшествие в Василькове произошло около 20:00 в понедельник, 10 июля.

При этом ребенок, как утверждают в полиции Киевщины, переходил дорогу через пешеходный переход.

"44-летняя водитель легковушки совершила наезд на школьника, который пересекал дорогу по пешеходному переходу на самокате. 11-летнего парня госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении.

На месте работали патрульные и следователи.

Ранее сообщалось, что вблизи села Копылов Киевской области произошла авария с участием автобуса MAN и легковушки. В результате ДТП травмы получили двое малолетних детей-пассажиров последнего авто, водитель автобуса скрылся с места происшествия.

В Тараще Киевской области 6-летний мальчик, катаясь на подаренном на день рождения мотоцикле, на скорости врезался в ограждение. Ребенка с травмой головы госпитализировали в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белоцерковском районе Киевской области легковушка на скорости съехала с дороги и протаранила дерево. В результате ДТП травмы получили водитель автомобиля и его пассажир.

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