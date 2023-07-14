Под Киевом после демонтажа памятника советскому солдату обнаружили братское захоронение. Фото

В Ирпене Киевской области был демонтирован памятник советскому солдату. В ходе обследования территории специалисты обнаружили братскую могилу.

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Об этом сообщили в социальных сетях. В настоящее время нашли останки шести человек.

"Во вторник, 11 июля, в микрорайоне Романовка в Ирпене демонтировали памятник советскому солдату и перенесли его на ирпенское кладбище, а специалисты начали работать над поиском останков похороненных здесь солдат. В результате нашли сразу несколько захоронений", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в первом захоронении обнаружили останки шести человек. Вероятно, их похоронили уже после установки памятника советским воинам. Также есть контуры другого захоронения; какое количество человек в этом месте, пока неизвестно.

Готовится пакет документов для получения разрешения на продолжение работы по эксгумации и в дальнейшем для перезахоронения останков на кладбище.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве культуры и информационной политики считают целесообразным перенести захоронение советского военачальника, генерала Николая Ватутина из Мариинского парка в центре Киева в другое место. Однако для принятия этого решения Минкульт должен получить со стороны киевской власти соответствующий запрос и утвержденный законом перечень документов.

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