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Под Киевом после демонтажа памятника советскому солдату обнаружили братское захоронение. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Киевщина
2 минуты
7,3 т.
В настоящее время нашли останки шести человек

В Ирпене Киевской области был демонтирован памятник советскому солдату. В ходе обследования территории специалисты обнаружили братскую могилу.

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Об этом сообщили в социальных сетях. В настоящее время нашли останки шести человек.

"Во вторник, 11 июля, в микрорайоне Романовка в Ирпене демонтировали памятник советскому солдату и перенесли его на ирпенское кладбище, а специалисты начали работать над поиском останков похороненных здесь солдат. В результате нашли сразу несколько захоронений", – говорится в сообщении.

Под Киевом после демонтажа памятника советскому солдату обнаружили братское захоронение. Фото
Под Киевом после демонтажа памятника советскому солдату обнаружили братское захоронение. Фото

Отмечается, что в первом захоронении обнаружили останки шести человек. Вероятно, их похоронили уже после установки памятника советским воинам. Также есть контуры другого захоронения; какое количество человек в этом месте, пока неизвестно.

Под Киевом после демонтажа памятника советскому солдату обнаружили братское захоронение. Фото
Под Киевом после демонтажа памятника советскому солдату обнаружили братское захоронение. Фото

Готовится пакет документов для получения разрешения на продолжение работы по эксгумации и в дальнейшем для перезахоронения останков на кладбище.

Под Киевом после демонтажа памятника советскому солдату обнаружили братское захоронение. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве культуры и информационной политики считают целесообразным перенести захоронение советского военачальника, генерала Николая Ватутина из Мариинского парка в центре Киева в другое место. Однако для принятия этого решения Минкульт должен получить со стороны киевской власти соответствующий запрос и утвержденный законом перечень документов.

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