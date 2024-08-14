Отвечал за жизнь всего экипажа БТР: на фронте погиб Герой Киевской области Сергей Лановенко. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Сергей Лановенко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 9 августа.

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Об этом сообщили в пресс-службе Козинского поселкового совета. Вечная память и слава Герою!

"На Сумщине погиб житель Козинского общества. 9 августа 2024 во время выполнения боевого задания вблизи с. Журавка Сумского района Сумской области погиб Лановенко Сергей Валерьевич", – говорится в сообщении.

Герой родился 27 сентября 1977 г. в селе Завалля Гайворонского района Кировоградской области. Он окончил местную школу и вузы. По специальности был газоэлектросварщиком, а в последние годы работал на заводе железобетонных конструкций.

В мае 2024 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию и впоследствии отправился служить в ряды ВСУ пулеметчиком, став на защиту Украины.

"На фронте Сергей Лановенко был водителем бронетранспортера, взяв на себя большую ответственность: отвечать не только за свою жизнь, но и за весь экипаж боевой машины. Администрация Козинского поселкового совета выражает искренние соболезнования семье погибшего. Разделяем вашу боль и низко склоняем головы в скорби", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области 43-летний бучанец Евгений Прокопенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 1 августа.

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