Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Сергей Омельчук. Фото

На фронте в результате вражеского обстрела погиб военный с Киевщины Сергей Омельчук. Жизнь защитника Украины оборвалась 24 февраля в Донецкой области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Макаровский городской голова Вадим Токарь. Вечная память и слава Герою!

"Еще одно печальное известие жгучей болью пришло в нашу громаду. 24 февраля 2024 года в результате осуществления противником обстрела позиций подразделения по автоматическому гранатомету вблизи населенного пункта Павловка Волновахского района Донецкой области погиб житель села Гавронщина Сергей Омельчук, 1982 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким верного сына Украины, преданно защищавшего свою Родину!" – говорится в сообщении.

Прощание с защитником Украины состоится в четверг, 29 февраля. Сначала в 11:30 на площади возле памятника Т. Шевченко в Макарове, а затем, в 12:00, траурный кортеж проследует через Макаров в село Гавронщина.

Жителей Макаровской громады призвали сделать "живой коридор", чтобы достойно почтить Героя.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб военнослужащий Сергей Логойда из Закарпатской области. Его жизнь оборвалась в боях с врагом на Запорожском направлении фронта.

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