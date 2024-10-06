Боролся за мирное будущее Украины: на фронте погиб военный с Киевщины Виталий Дмитренко. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Гостомеля Киевской области Виталий Дмитренко. Сердце защитника Украины перестало биться 2 октября.

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Об этом сообщили в пресс-службе Гостомельской поселковой военной администрации. Вечная память и слава Герою!

"Уважаемые жители громады! Сообщаем, что прощание с погибшим воином Виталием Дмитренко состоится в понедельник, 7 октября… Виталий смело защищал нашу свободу и независимость, боролся за мирное будущее нашей страны", – говорится в сообщении.

Герой приступил к службе в 2018 году. Являлся сержантом пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины. Жизнь воина оборвалась 2 октября 2024 года во время выполнения боевого задания.

Церемония прощания с защитником Украины начнется в 11:15 возле его родного дома в Гостомеле на улице Кимерской, 24. В 13:00 его похоронят на Аллее Героев.

Как сообщал OBOZ.UA, в харьковской больнице от полученного во время боя ранения ушел из жизни военный из Киевской области Сергей Коваленко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 2 октября.

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