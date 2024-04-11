Отдал жизнь за Украину: стало известно о гибели военного из Киевской области Александра Музыченко. Фото

Стало известно о гибели военного из Киевской области Александра Музыченко. Защитник Украины с 22 октября 2023 года считался пропавшим без вести после боев вблизи города Бахмут.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава Згуровского поселкового совета Василий Цвик. Вечная память и слава Герою!

"В скорби Згуровская громада: война унесла жизнь воина Александра Музыченко... Стало известно о еще одной оборванной извергами жизни жителя села Любомировка, младшего сержанта Вооруженных сил Украины, командира отделения пулеметного взвода Музыченко Александра Ивановича, 1976 года рождения", – сообщил Цвик.

По его словам, с 22 октября 2023 года защитник Украины считался пропавшим без вести в результате боев вблизи города Бахмут Донецкой области.

"5 месяцев ожиданий родных хороших вестей, почти полгода слез, боли и страданий. Но их надежды не оправдались. Страшная весть разделила их жизнь на до и после. Герой Александр Музыченко возвращается домой на щите. Искренние соболезнования родным и близким защитника", – добавил Цвик.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице от полученного на фронте ранения скончался военный из Киевской области Олег Спасиба. Жизнь защитника Украины оборвалась 7 апреля.

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